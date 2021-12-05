Обращение к СК с просьбой проверить творчество Оксимирона оказалось шуткой

Блогер Дмитрий Якушев попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина не проверять творчество Noize MC и Оксимирона. Об этом он написал в своем блоге в Livejournal, признавшись, что выдумал в качестве шутки обращение «группы патриотов», которая якобы усмотрела в текстах музыкантов реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

«Блин. Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Бастрыкин обратился с просьбой проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. Как было отмечено в официальном сообщении СК, поводом для изучения творчества рэперов стало обращение «инициативной группы патриотов».

Само выдуманное обращение Якушев также выложил в своем блоге в Livejournal. В нем говорится, что «преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО». Также Якушев пошутил, что, раз в свое время «Нуланд раздала печеньки», то теперь надо чтобы Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов «тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов, например, апельсины». «Группу патриотов» Якушев иронично описал как «заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ».