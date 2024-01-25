Смольянинов оценил возможность выступить перед бойцами ВСУ

Актер Артур Смольянинов заявил, что готов тайно выступить перед бойцами ВСУ

Российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) в ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, оценил возможность выступить перед бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент их беседы доступен в соцсети «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос, может ли он выступить перед украинскими военными, Смольянинов заявил, что готов это сделать, но тайно. «К бойцам (...) съезжу, не вопрос, но у меня практически вся семья пока остается в России, и вот на это (выступление перед ВСУ — прим. "Ленты.ру") я готов при условии, что это будет непублично», — высказался актер.

Во время разговора он также сообщил о готовности стать украинским гражданином. Смольянинов согласился на то, чтобы был организован его непубличный визит на Украину, в ходе которого он бы смог обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.

В октябре 2022 года на Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии России. Незадолго до этого он покинул страну. Позднее в одном из интервью актер заявил о готовности воевать на стороне Украины против России. В январе 2023 года Смольянинова признали иноагентом, а в мае внесли в перечень террористов и экстремистов.