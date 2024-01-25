Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 25 января 2024Интернет и СМИ

Смольянинов оценил возможность выступить перед бойцами ВСУ

Актер Артур Смольянинов заявил, что готов тайно выступить перед бойцами ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) в ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, оценил возможность выступить перед бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент их беседы доступен в соцсети «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос, может ли он выступить перед украинскими военными, Смольянинов заявил, что готов это сделать, но тайно. «К бойцам (...) съезжу, не вопрос, но у меня практически вся семья пока остается в России, и вот на это (выступление перед ВСУ — прим. "Ленты.ру") я готов при условии, что это будет непублично», — высказался актер.

Во время разговора он также сообщил о готовности стать украинским гражданином. Смольянинов согласился на то, чтобы был организован его непубличный визит на Украину, в ходе которого он бы смог обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.

В октябре 2022 года на Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии России. Незадолго до этого он покинул страну. Позднее в одном из интервью актер заявил о готовности воевать на стороне Украины против России. В январе 2023 года Смольянинова признали иноагентом, а в мае внесли в перечень террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

      ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

      Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК

      В СПЧ усомнились в необходимости ареста начальника котельной в Подольске

      Гиена покалечила пятерых человек из двух деревень

      Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

      В Раде объяснили закон о двойном гражданстве борьбой с «советщиной»

      Глава МИД Швеции напомнил Венгрии о данном обещании по НАТО

      Дело возбудили по факту взрыва на фекальной станции в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше