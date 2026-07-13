Названы самые доступные для россиян азиатские направления в июле

АТОР: Хайнань занял третье место в списке доступных азиатских направлений в июле

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые доступные для россиян азиатские направления в июле 2026 года. Список опубликован на сайте организации.

Так, на первом месте по ценовой доступности пакетных туров оказался Таиланд, а на втором — индийский курорт Гоа. Третье место в рейтинге занял китайский остров Хайнань. Туда можно купить тур за 148,4 тысячи рублей на двоих на неделю с перелетом.

В АТОР также рассказали, что российский турпоток на Хайнань продолжает бить рекорды. С января по июнь 2026 года остров принял 378 тысяч соотечественников — это на 68,4 процента больше, чем за аналогичный период 2025-го. В июне турпоток даже превысил значения популярного у россиян Таиланда.

Ранее россиянам назвали лучшее время года для дешевого отдыха на Хайнане. Летом там начинается низкий сезон, из-за чего даже пятизвездочные отели становятся заметно доступнее.