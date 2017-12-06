Россиянина осудили за обстрел полицейских, захват заложников и побег в платье

В Татарстане осудили 59-летнего мужчину, обстрелявшего полицейских, захватившего семейную пару в заложники и скрывшегося на похищенном велосипеде в женском платье. Об этом в среду, 6 декабря, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

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Верховный суд Татарстана признал Ильдара Кадырова виновным незаконном обороте оружия (часть первая статьи 222 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ) и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Криминальная история с участием Кадырова произошла в мае. Ранее судимого мужчину заподозрили в поджоге автомобиля на улице Сахарова в Казани. К нему на дачу в Высокогорский район выехали пятеро сотрудников полиции. При их виде Кадыров спрятался в доме, закрыв дверь на амбарный замок: в помещении незаконно хранились два пистолета Макарова и патроны.

Решив расправиться с полицейскими, мужчина передал через окно им ключи от дома и, как только те открыли дверь, стал стрелять по ним из пистолетов. Полицейские успели отскочить в сторону, а Кадыров, отстреливаясь, перепрыгнул через забор и убежал с места происшествия.

По дороге он увидел пару пенсионеров, сажавших на огороде картофель. Пригрозив супругам оружием, рецидивист заставил их сесть в их автомобиль и отвезти его в Казань. Но по дороге выпрыгнул из салона и, забравшись на чужой участок, переоделся в женское платье и украл велосипед, на котором добрался до садового товарищества «Киндери». Там на следующий день он и был задержан, а позднее — отправлен под арест.