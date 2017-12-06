Россиянина осудили за обстрел полицейских, захват заложников и побег в платье

В Татарстане осудили 59-летнего мужчину, обстрелявшего полицейских, захватившего семейную пару в заложники и скрывшегося на похищенном велосипеде в женском платье. Об этом в среду, 6 декабря, сообщается на сайте республиканского управления МВД.
Верховный суд Татарстана признал Ильдара Кадырова виновным незаконном обороте оружия (часть первая статьи 222 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ) и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.
Криминальная история с участием Кадырова произошла в мае. Ранее судимого мужчину заподозрили в поджоге автомобиля на улице Сахарова в Казани. К нему на дачу в Высокогорский район выехали пятеро сотрудников полиции. При их виде Кадыров спрятался в доме, закрыв дверь на амбарный замок: в помещении незаконно хранились два пистолета Макарова и патроны.
Решив расправиться с полицейскими, мужчина передал через окно им ключи от дома и, как только те открыли дверь, стал стрелять по ним из пистолетов. Полицейские успели отскочить в сторону, а Кадыров, отстреливаясь, перепрыгнул через забор и убежал с места происшествия.
По дороге он увидел пару пенсионеров, сажавших на огороде картофель. Пригрозив супругам оружием, рецидивист заставил их сесть в их автомобиль и отвезти его в Казань. Но по дороге выпрыгнул из салона и, забравшись на чужой участок, переоделся в женское платье и украл велосипед, на котором добрался до садового товарищества «Киндери». Там на следующий день он и был задержан, а позднее — отправлен под арест.