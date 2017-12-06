Пытавшегося вывезти 350 литров алкоголя россиянина задержали в Казахстане

Казахстанские пограничники задержали гражданина России, который пытался провезти 350 литров пива и водки. Об этом в среду, 6 декабря, сообщается на сайте погранслужбы Казахстана.

Мужчина вез в Россию 372 бутылки водки «Парламент», 90 бутылок коньяка «Аль-Фараби», 168 бутылок пива «Карагандинское Светлое баночное» и 60 бутылок пива «Карагандинское Светлое». Документов на алкоголь у россиянина не было.

В середине ноября погранслужба Казахстана задержала гражданина Киргизии, который вез в Россию 76 мешков сырого насвая весом две тонны и 33 тысячи пачек сигарет.

Все это было изготовлена в Таджикистане. Сопроводительных бумаг на табачную продукцию у мужчины также не было.