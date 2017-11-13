Пограничники перехватили шедшие в Россию две тонны насвая

В Казахстане пограничники задержали гражданина Киргизии, который вез в Россию крупную партию табачных изделий без сопроводительных документов. Об этом со ссылкой на пресс-службу погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) сообщает «Интерфакс».

«Нарядом пункта пропуска "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда задержан 34-летний гражданин Киргизии, который следовал из Киргизии в Россию на автомобиле Mercedes-Benz с крупной партией табачных изделий», — сказано в сообщении КНБ.

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В автомобиле находилось 76 мешков сырого насвая общим весом более 2200 килограммов, а также 45 коробок сигарет с фильтром (33 тысячи 750 пачек). Вся продукция была изготовлена в Таджикистане.

В январе сотрудники пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области нашли у водителя большегруза из Казахстана 19 тонн насвая, который тот собирался ввезти в Россию, выдавая его за куриный корм.

27 мая 2014 года в Бурятии мать заставила сына съесть найденный у него насвай, в результате чего ребенок умер.

Насвай — сосательная табачная смесь, в которую входит гашеная известь (вместо нее иногда добавляется помет животных). Считается, что он обладает слабым наркотическим действием. Распространение насвая запрещено в России.