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Казахстанец пытался ввезти в Россию 19 тонн насвая под видом куриного корма

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области нашли у водителя большегруза из Казахстана 19 тонн насвая, который тот собирался ввезти в Россию, выдавая его за куриный корм. Об этом в пятницу, 27 января, в Центре общественных связей ведомства сообщили РИА Новости.

«Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в автомобильном пункте пропуска Сагарчин при проведении пограничного контроля выявили гражданина Казахстана, следующего в Россию на автомобиле DAF с грузом, предположительно, некурительной табачной смеси насвай весом 19 тонн (согласно сопроводительным документам — куриный корм)», — говорится в сообщении.

Изъятое вещество планируется направить на экспертизу, в настоящее время ведется разбирательство.

27 мая 2014 года в Бурятии мать заставила сына съесть найденный у него насвай, в результате чего ребенок умер.

Насвай — сосательная табачная смесь, в которую входит гашеная известь (вместо нее иногда добавляется помет животных). Считается, что он обладает слабым наркотическим действием. Распространение насвая запрещено в России — за его оптовую или розничную продажу по действующему законодательству предусмотрены штрафы.

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