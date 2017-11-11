На Украине задержали россиянина с саблями и винтовками XIX века

Госпогранслужба Украины задержала россиянина, который пытался вывезти из страны старинное оружие. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Гражданина России задержали еще в сентябре, уточнили в службе. В его автомобиле нашли один топор, десять сабель и пять винтовок 1817 года, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность.

В конце октября сотрудники таможни в Ростовской области изъяли у гражданина Украины пусковой механизм для противотанковых ракетных комплексов. Мужчина утверждал, что вез муляж, однако экспертиза показала, что это работающее устройство. Его можно использовать для комплексов типа «Фагот» и «Конкурс».