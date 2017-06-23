Двоих тувинцев осудили за попытку вывезти из страны на лошадях 50 тысяч патронов

Суд в Туве признал виновными двух местных жителей в попытке вывезти в Монголию контрабандой более 50 тысяч патронов. Об этом в пятницу, 23 июня, официальный представитель УФСБ России по республике Долаана Хемер-оол сообщила РИА Новости.

В июне 2017 года апелляционным определением Верховного суда Тувы приговор первой инстанции оставлен без изменений; в настоящее время он вступил в законную силу.

В марте 2017 года Эрзинский районный суд приговорил 38-летнего Бады Минчээ к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на контрабанду боеприпасов и их незаконное приобретение и хранение. 32-летнему Аян-оолу Дондуку было назначено два года условно за незаконное приобретение и хранение патронов.

Следствие установило, что в июле 2015 года они решили незаконно вывезти из России в Монголию 53 тысячи 950 штук боеприпасов калибра 5,6 миллиметра, чтобы там их продать.

Как отмечает издание «Тувинская правда», речь идет о спортивно-охотничьих патронах бокового боя калибра 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного оружия и пригодных для выстрелов. По словам источника, знакомого с ситуацией, это патроны .22LR («Мелкашечные»).

«Мужчины через знакомого в Новосибирске приобрели 54 тысячи единиц патронов к нарезному охотничьему оружию. Далее Минчээ и Дондук вблизи линии государственной границы РФ тайно обустроили два схрона, куда поместили подготовленные для транспортировки на лошадях шесть мешков с патронами», — сказала представитель УФСБ.

29 июля 2015 года российские пограничники обнаружили схроны и изъяли патроны.