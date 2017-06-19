На Урале осудили троих мужчин за попытку контрабанды военной продукции

Суд Челябинской области вынес приговор в отношении троих мужчин за попытку переправить через государственную границу комплектующие бронетанковой техники, предназначенной для стран Ближнего Востока. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в управлении ФСБ по региону, передает РИА Новости.

«Троицкий районный суд назначил наказание контрабандистам: первому — три года два месяца условно с испытательным сроком два года, второму — три года условно с испытательным сроком два года, еще одному — восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Последний обвиняемый был освобожден из-под стражи в связи с отбытием наказания в СИЗО», — говорится в сообщении.

Суд признал их виновными в приготовлении к контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов.

Осенью 2016 года на международном автомобильном пункте пропуска Бугристое был задержан автомобиль Man с 26 ящиками, заполненными бывшими в употреблении комплектующими бронетанковой техники, состоящей на вооружении Минобороны России. Она предназначалась для поставки в страны Ближнего Востока.