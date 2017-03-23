ФСБ задержала переправлявших оружие из США в Россию контрабандистов

Сотрудники ФСБ в рамках спецоперации задержали в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ членов преступной группы, причастных к контрабанде оружия из США в Россию. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

Силовики изъяли два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства, пистолеты и револьверы, в частности Glock-17, Glock-19, Colt 1911, «Маузер», ТТ, «Наган», карабины и ружья — всего 19 единиц оружия, а также боеприпасы к ним и детали.

Также сообщается, что были закрыты две подпольные мастерские по модернизации оружия. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и контрабанде, передает телеканал «360».

Осенью прошлого года в Москве изъяли арсенал из 80 незаконно хранившихся единиц огнестрельного оружия в стрелковом комплексе на территории военно-охотничьего общества. Также следователи изъяли 1,6 тысячи патронов различного калибра.