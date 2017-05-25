В Калининградскую область попытались ввезти десятки пулеметных магазинов

Калининградская областная таможня возбудила уголовное дело в отношении россиянина, который пытался ввезти из Польши 58 патронных магазинов к различным пулеметам. Об этом в четверг, 25 мая, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает kp.ru.

Все магазины были изъяты таможенниками поста в Мамоново при досмотре автомобиля. 20 из них предназначены для бельгийского пистолета-пулемета Vigneron M2, 18 — для ручного пулемета системы Дегтярева (ДП-27), еще два десятка дисков — к танковому пулемету ДТ–29. Мужчине, который перевозил контрабанду, грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.

6 апреля стало известно, что две гражданки Украины попытались вывезти из страны в Польшу шестиствольную корабельную артиллерийскую установку АК-630 калибра 30 миллиметров.

Орудие было изъято сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Пушку пытались ввезти на транспортном средстве с украинскими номерами, груз был заявлен как компонент гидравлического механизма.