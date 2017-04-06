Две украинки попытались ввезти в Польшу шестиствольную морскую пушку

Две гражданки Украины попытались вывезти из страны в Польшу шестиствольную корабельную артиллерийскую установку АК-630 калибром 30 миллиметров. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает «Польское радио».

Орудие было изъято сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Пушку пытались ввезти на транспортном средстве с украинскими номерами, груз был заявлен как компонент гидравлического механизма.

«Агентство совместно с полицией и Таможенной службой провели обыски в месте, куда должны были доставить оружие (...). В результате этих действий изъято 1300 пачек контрабандных сигарет без акциза и задержаны еще два человека»», — прокомментировал пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Искр.

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Задержанные пытались отрицать свое участие в попытке контрабанды, заявляя, что не знали о назначении товара, который перевозили.

Днем ранее бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью украинского МВД Валерий Кур рассказал о том, что в стране миллионы тайников с оружием, оборудованных участниками военной операции Киева в Донбассе.

В июле 2016-го появилась информация о том, что оружие из зоны боевых действий в Донбассе нелегально поставляется на Ближний Восток, в первую очередь в Ирак и Сирию.

АК-630 — советская 30-миллиметровая шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка. Предназначена для уничтожения воздушных и морских целей.