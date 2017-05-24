В Шереметьево задержали женщину за ввоз в себе и на себе 4 килограммов ювелирки

Видео: 360tv.ru

Пассажирку рейса Стамбул — Москва задержали в аэропорту Шереметьево за попытку незаконного ввоза в страну четырех килограммов украшений. Телеканал «360» опубликовал видео с изъятыми драгоценностями.

В пресс-службе таможни телеканалу сообщили, что у 48-летней пассажирки нашли 230 ювелирных изделий, которые она прятала в багаже, на теле и во влагалище. Часть незадекларированного груза удалось выявить с помощью рентгена.

Задержанной грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от уплаты таможенных сборов (статья 194 УК).