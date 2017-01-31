Российские таможенники задержали гражданина Молдавии с 32 грудными имплантами

Брянские таможенники обнаружили у одного из пассажиров поезда Кишинев — Москва спрятанные незадекларированные грудные импланты. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Центральное таможенное управление ФТС.

Гражданин Молдавии вез 32 импланта различного объема. Общий вес медицинских изделий составлял 26 килограммов, а примерная рыночная стоимость — 320 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что речь идет о популярных у пластических хирургов американских имплантах. Одним из их преимуществ является небольшой вес по сравнению с аналогичными изделиями.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Контрабандные импланты изъяты и отправлены на товароведческую экспертизу. По ее результатам будет определена мера ответственности.

В январе 2017 года россиянка Ирина Минченко и гражданин Китая Су Фалянь были осуждены за вывоз из Приморского края женьшеня общей стоимостью 41 миллион рублей.