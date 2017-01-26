Россиянка и китаец получили срок за контрабанду женьшеня на 40 миллионов рублей

Пограничным районным судом Приморского края вынесен приговор гражданину Китая Су Фалянь и местной жительнице Ирине Минченко за контрабанду женьшеня стоимостью 41 миллион рублей. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Они признаны виновными по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов дикой флоры»). Контрабандисты получили по три года колонии общего режима и штраф: Минченко на 100 тысяч рублей, Су Фалянь — 200 тысяч рублей.

По данным следствия, в сентябре 2016 года женщина получила от своих сообщников, расследование в отношении которых еще идет, часть партии дикорастущего растения «женьшень настоящий» и для его отправки в КНР приехала в поселок Пограничный, где находится пункт пропуска через границу. Там груз был передан Су Фаляню, у которого при себе уже были корни этого растения. Спрятав контрабанду в автобусе, мужчина пересек госграницу, после чего был задержан.

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Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, «женьшень настоящий» является объектом растительного мира, находящимся под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Действующим законодательством растение отнесено к стратегически важным ресурсам дикой флоры.

30 декабря 2016 года МВД сообщило о задержании иностранного гражданина, который пытался вывезти из России птиц, занесенных в Красную книгу страны, в сабвуфере автомобиля.