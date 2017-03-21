У пассажирки в Домодедово изъяли ордена и монеты на 7 миллионов рублей

В московском аэропорту Домодедово у пассажирки, прибывшей из Цюриха, изъяли ордена и старинные монеты общей стоимостью более 7 миллионов рублей. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает телеканал «360».

Женщина была остановлена после прохождения «зеленого коридора». Таможенники обнаружили в ее чемодане орден Белого Орла, императорский орден Святой Анны и три монеты Российской империи — рубли 1881 и 1818 годов и полтину 1839 года. Отмечается, что все эти ценности не были задекларированы.

Нарушительница заявила, что монеты и ордена купил на интернет-аукционе ее отец, а сама она не знает их стоимости.

По сообщению Вести.Ru, в конце февраля в Шереметьево была задержана россиянка, перевозившая 12 тысяч ювелирных изделий и дорогостоящих камней. 41-летняя женщина, прибывшая из Индии, попыталась пройти через «зеленый коридор». Чтобы таможенники не обратили внимания на тележку с большим багажом, пассажирка посадила на чемоданы ребенка. Несмотря на это, она была задержана. Россиянка заявила таможенникам, что привезла украшения для своих знакомых.

