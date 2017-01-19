Туриста из Конго с килограммом алмазов в кальсонах поймали во Франции

У туриста из Демократической Республики Конго в Париже конфисковали около килограмма алмазов. Об этом в четверг, 19 января, сообщает газета Le Figaro.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Мужчина, личность которого не раскрывается, попытался выехать на поезде из столицы Франции в Брюссель с драгоценными камнями, спрятанными в нижнем белье.

Однако он был задержан и обыскан сотрудниками французской таможенной службы. По предварительным данным, стоимость изъятого имущества составила порядка 300 тысяч евро.

В июле 2016 года в московском аэропорту Домодедово задержали прибывшую из Мюнхена россиянку. Женщина попыталась провезти кольцо стоимостью 37 миллионов рублей, не декларируя его. Ювелирное изделие находилось в ее сумке.