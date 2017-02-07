В Россию попытались ввезти полтонны зубов из Китая

Таможня Минеральных Вод (Ставропольский край) задержала более 400 килограмм незадекларированных искусственных зубов из Китая. Об этом сообщается на сайте самой таможни.

По сообщению ведомства, контрабандная партия должна была попасть в страну вместе с различным медоборудованием. Таможенники насчитали 726,7 тысяч нелегальных пластмассовых изделий. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров»), все зубы изъяты.

Организация, решившая обмануть таможенный контроль, может в итоге лишиться зубов и заплатить штраф, отмечают в ведомстве.

31 января таможенники Брянска изъяли у гражданина Молдавии 32 контрабандных женских грудных импланта разных объемов. Общий их вес составил 26 килограммов, примерная стоимость — 320 тысяч рублей.