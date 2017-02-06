Безработный китаец задержан за попытку увезти из России детали к военной технике

Безработный гражданин Китая задержан в Приморье при попытке вывезти из России в КНР используемые для оснащения военной техники детали. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ).

По ее данным, возвращавшийся домой на международном автобусе мужчина согласился за вознаграждение выполнить просьбу соотечественника — доставить посылку с запчастями. Когда он проходил контроль на посту Уссурийской таможни, внимание ее сотрудников привлек багаж китайца. Разрешительных документов на вывоз деталей у него не было, поэтому груз и отправили на экспертизу.

В выданном специалистом в сфере военной техники заключении было сказано, что ряд изъятых деталей (интегральные микросхемы, реле, диоды) — запчасти для оснащения вооружения и военной техники и относятся к продукции военного назначения.

«Перемещение такой продукции осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения», — объяснили в пресс-службе ДВОТ.

В отношении гражданина Китая возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники»). По ней обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы плюс штраф, максимальный размер которого составляет миллион рублей.

В конце января сообщалось, что гражданин КНР и гражданка России получили по три года колонии общего режима за контрабанду женьшеня на 41 миллион рублей. Кроме того, россиянка должна будет заплатить 100 тысяч рублей штрафа, а китаец – вдвое больше.