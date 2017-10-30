Украинец попытался ввезти в Россию пусковой механизм для ракетных комплексов

Сотрудники таможни в Ростовской области изъяли у гражданина Украины пусковой механизм для противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южной оперативной таможни.

Устройство обнаружили в багажнике автомобиля, на котором украинец пытался пересечь границу. По словам мужчины, он вез муляж. Экспертиза выяснила, что это настоящий механизм, который используют для противотанковых ракетных комплексов типа «Фагот» и «Конкурс», передает агентство сообщение таможни.

Механизм, уточнила пресс-служба таможни, находился в рабочем состоянии. На гражданина Украины завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза вооружения и военной техники»).

В апреле ФСБ отчиталась о закрытии крупного канала контрабанды оружия с Украины и из Евросоюза. Спецслужба вместе с МВД провела операцию в 24 регионах России, у подозреваемых изъяли десятки автоматов, пистолетов, винтовок и ружей, а также авиационную пушку времен Великой Отечественной войны.