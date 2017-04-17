ФСБ заявила о раскрытии крупного канала контрабанды оружия из ЕС и Украины

В России пресечен крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины; по подозрению в причастности к делу проходят более 50 человек, у них изъято свыше 230 стволов и 21 килограмм взрывчатки. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили РИА Новости в ФСБ России

Спецоперация проведена совместно с МВД в 24 субъектах России. Среди изъятого оружия как боевое, так и переделанное и подготовленное к восстановлению боевых характеристик. Речь идет, в частности, об оружии времен Великой Отечественной войны. В арсенале контрабандистов оказались 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов.

Кроме того, силовики обнаружили авиационную пушку времен Великой Отечественной войны, свыше 16 тысяч боеприпасов, 15 ручных осколочных гранат, наркотики, а также поддельные бланки разрешений на покупку огнестрельного оружия. Закрыты три подпольные мастерские.

29 марта ФСБ сообщила о задержании членов межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территорию России. Они переправляли контрабанду через границу в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.