Сотрудники ФСБ изъяли у торговцев оружием три авиапушки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли у членов межрегиональной преступной группы торговцев оружием три авиапушки и большой арсенал. Об этом в понедельник, 27 марта, в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства сообщили ТАСС.

В результате обысков у подозреваемых, действовавших на территории Центрального федерального округа, правоохранительные органы изъяли среди прочего, 23-миллиметровые авиационные пушки, 56 единиц огнестрельного оружия, 68 единиц холодного оружия, более 3700 патронов различного калибра, а также 15 килограммов взрывчатых веществ.

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В отношении основных членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

23 марта стало известно, что сотрудники ФСБ в рамках спецоперации задержали в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ членов преступной группы, причастных к контрабанде оружия из США в Россию.

Силовики изъяли два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства, пистолеты и револьверы, в частности Glock-17, Glock-19, Colt 1911, маузер, ТТ, наган, карабины и ружья — всего 19 единиц оружия, а также боеприпасы к ним и детали.