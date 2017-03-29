Задержание торговцев оружием сыщиками ФСБ попало на видео

Видео: kp.ru

Сотрудники ФСБ России задержали членов межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территорию России. Видео спецоперации публикует kp.ru.

На кадрах видно, как оперативники задерживают двух мужчин. При этом со ссылкой на ФСБ России уточняется, что в Московской и Владимирской областях задержаны четыре гражданина России, контрабандной переправлявших оружие и боеприпасы через границу в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.

«В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято: 17 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, свыше 90 килограммов взрывчатых веществ, более 700 боеприпасов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы», — сообщили в ФСБ России.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ». Сейчас оперативники выясняют, кому дельцы уже успели продать оружие.