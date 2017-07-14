Вывозившего военную технику на Украину контрабандиста задержали сотрудники ФСБ

Центральный районный суд Воронежа отправил на два месяца в СИЗО контрабандиста, пойманного на границе с Украиной сотрудниками регионального управления ФСБ России. Об этом в пятницу, 14 июля, в пресс-службе суда сообщили «Интерфакс».
«Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу фигуранта уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на преступление») и части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники»)», — говорится в сообщении.
При этом информация о личности подозреваемого и о том, что именно он пытался вывезти в соседнее государство, не раскрывается.
Как отмечает издание, 10 июля сотрудники УФСБ по Воронежской области досматривали автомобиль «ГАЗ 330202», выезжавший из России на Украину. В ходе досмотра были обнаружены и изъяты три зеленых футляра, где находились предметы военной техники, ввоз и вывоз которой осуществляется по лицензиям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
13 июля Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что пакет с патронами к автомату Калашникова обнаружили в рейсовом автобусе, который ехал через границу Украины в Россию.
17 апреля в ФСБ России сообщили о пресечении крупного канала контрабанды в страну оружия и взрывчатки из Евросоюза и с Украины. По подозрению в причастности к делу проходят более 50 человек, у них изъято свыше 230 стволов и 21 килограмм взрывчатки.