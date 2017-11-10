Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике

Белорусские пограничники в пункте пропуска «Веселовка» в ходе досмотра автомобиля двух российских граждан обнаружили в багажнике украинку. Об этом в пятницу, 10 ноября, информирует пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.
«Выяснилось, что она приходится матерью россиянке. У 60-летней женщины срок действия паспорта истек еще в марте 2015 года. Именно поэтому таким нехитрым способом, с помощью дочки и ее сожителя, она решила проскочить все виды контроля на границе», — отмечается в сообщении.
Все трое не были пропущены через границу. За попытку незаконного пересечения границы им грозит административная ответственность.
19 октября житель города Калинковичи Гомельской области Белоруссии не смог выехать из страны и попасть на Украину из-за детских рисунков в паспорте. 36-летний гражданин предъявил пограничникам документ, в котором были изображены дом, кораблик и человечек. Гражданин признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, однако проигнорировал его.
6 октября таможенники Брестской области задержали россиянина, пытавшегося провезти через белорусско-польскую границу чемодан денег. Сообщается, что у гражданина РФ было обнаружено 270 тысяч долларов. Он следовал поездом Варшава — Москва. Наличность была спрятана под подкладкой чемодана.