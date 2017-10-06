На границе с Польшей задержали россиянина с чемоданом денег

Таможенники Брестской области задержали россиянина, который пытался провезти через белорусско-польскую границу чемодан денег. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает портал Sputnik Белоруссия.

Сообщается, что у гражданина РФ было обнаружено 270 тысяч долларов. Мужчина ехал поездом Варшава — Москва. Наличность была спрятана под подкладкой чемодана. «Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело», — отмечается в сообщении. Нарушителю грозит уголовная ответственность — штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

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15 сентября в Луганской области (подконтрольная Киеву территория) задержали украинца, который собирался перенести через границу с Россией четыре сумки с шапками на общую сумму свыше 60 тысяч гривен (около 130 тысяч рублей). Изъятый товар был передан сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.

В этот же день румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащем с городом Измаилом в Одесской области. Нарушитель заявил, что хотел в Румынии найти работу. Мужчину передали украинским властям для разбирательства.