Украинца с почти 500 трикотажными шапками задержали на границе с Россией

В Луганской области (подконтрольная Киеву территория) задержали украинца, который собирался перенести через границу с Россией четыре сумки с шапками. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что задержание произвели пограничники Луганского отряда. Мужчина следовал из России и пытался пересечь границу вне установленных пунктов пропуска в окрестностях деревни Майское. При себе у него были четыре сумки, в которых лежали 490 трикотажных шапок российского производства на общую сумму свыше 60 тысяч гривен (около 130 тысяч рублей). Изъятый товар был передан сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.
Ранее в этот же день румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащем с городом Измаил в Одесской области. Нарушитель заявил, что хотел в Румынии найти работу. Мужчину передали украинским властям для разбирательства по поводу незаконного пересечения границы.
В июне в Сумской области задержали двух мужчин, которые на тракторе пытались перевезти в Россию почти три тонны мясной продукции. У нарушителей не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность.