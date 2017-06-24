Украинцы на тракторе попытались ввезти в Россию три тонны мяса

В Сумской области Украины задержали двух мужчин, которые на тракторе пытались перевезти в Россию почти три тонны мясной продукции. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, украинская государственная пограничная служба. Видео доступно на YouTube-канале ведомства.

Трактор с прицепом, груженым мясом, задержали недалеко от границы между украинским населенным пунктом Степок и российским Прилесье. У мужчин не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Позднее их личности были установлены, задержанные оказались жителями одного из местных населенных пунктов. Они предстанут перед судом за попытку незаконного пересечения границы. Трактор с грузом передадут фискальной службе.

В январе гражданин Украины пытался провезти через российско-украинскую границу мясную тушу на санях, но был задержан.