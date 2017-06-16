Украинка попыталась провезти в Польшу восьмилетнего сына в чемодане

Гражданка Украины попыталась провезти в чемодане сына на территорию Польши. Об этом с пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское агентство PAP.

«В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрывая под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы», — цитирует агентство представителя отделения пограничной службы в Перемышле Анну Михальскую.

По словам Михальской, это уже не первая попытка украинки провезти сына нелегально. Так, 11 июня, в первый день действия безвизового режима между Украиной и ЕС, женщина уже была задержана, потому как у нее не было необходимых документов на сына. «Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы была наказана штрафом в размере 200 злотых (примерно три тысячи рублей)», — отметили в погранслужбе.

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13 июня стало известно, что Италия не пустила двух украинцев на свою территорию из-за нехватки у путешественников средств и отсутствия обратных билетов.

Днем ранее сообщалось, что жители Украины выстраиваются в огромные очереди, чтобы посетить Польшу. Один из очевидцев опубликовал в соцсетях видео со спешкой и давкой на пограничной заставе и написал: «Уверенно шагаем в Европу!»

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно договоренности, достигнутой между Киевом и Брюсселем, граждане республики смогут находиться на территории стран-участниц Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.