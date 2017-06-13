Италия отказала в безвизовом въезде двум украинцам из-за нехватки средств

После введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом итальянцы не пустили двух украинцев из-за нехватки у путешественников средств и отсутствия обратных билетов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«По состоянию на 06:00 13 июня с начала действия новых правил границу с ЕС пересекли 134 тысячи наших соотечественников. При этом правом безвизовых поездок воспользовались 2,91 тысячи украинцев», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что с начала вступления в силу безвизового режима зафиксировано шесть отказов, четыре из которых связаны с нарушением миграционного законодательства стран ЕС во время предыдущего пребывания. «Еще двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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12 июня сообщалось, что жители Украины выстраиваются в огромные очереди, чтобы посетить Польшу. Один из очевидцев опубликовал в соцсетях видео со спешкой и давкой на пограничной заставе и написал: «Уверенно шагаем в Европу!»

Днем ранее стало известно, что в аэропорту немецкого Кельна гражданина Украины отказывались впускать в Германию. Прилетевший из Киева мужчина утверждал, что приехал с туристической целью, однако не смог предоставить подтверждающих документов (например, брони отеля). Ситуация разрешилась после вмешательства украинского консула.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.