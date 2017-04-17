Россельхознадзор выразил обеспокоенность ростом поставок мяса с Украины

Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок на территорию России масла и мяса с Украины, учитывая распространение на территории этой страны африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил глава ведомства Сергей Данкверт, сообщает РИА Новости.

«Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы», — сказал Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Данквера, Россия отличается соседями «не очень спокойными». В частности, Россельхознадзор неоднократно обращал внимание на то, что все граничащие с Украиной регионы России находятся в условиях повышенной опасности заноса и распространения африканской чумы свиней. У соседей в последнее время регулярно фиксируют вспышки АЧС. Так, в 2016 году на Украине было зафиксировано порядка 90 вспышек этого опасного заболевания.

Материалы по теме Мясо по-бразильски Чем для российского рынка обернется скандал с некачественной южноамериканской говядиной

В конце августа 2015 года в Ассоциации животноводов Украины сообщили о возможном дефиците сала в стране из-за вспышки АЧС. Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы были вынуждены забить на одном только агропромышленном комбинате «Калита» в Киевской области более 48 тысяч животных в течение десяти дней. Предприятие оценило свои убытки в 200 миллионов гривен (свыше 600 миллионов российских рублей).

С 1 января 2016 года Россия по этой причине вводила временные ограничения. Запрет распространился на свинину и живых свиней, генетический материал животных, мясопродукты, мясо диких кабанов, а также кормовые добавки, за исключением тех, которые прошли термическую обработку.

