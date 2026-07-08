Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 8 июля 2026Силовые структуры

Стала известна причина расправы российского подростка над прохожим

В Пермском крае арестовали 17-летнего подростка, зарезавшего мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Пермском крае арестовали подростка, зарезавшего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, утром 5 июля 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения у дома на улице Свердлова в Березниках в ходе ссоры нанес 55-летнему мужчине два удара ножом в область голени. Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Как выяснилось, ссора возникла по причине сделанного потерпевшим обвиняемому замечания о нарушении им общественного порядка.

Несовершеннолетнего задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер получил восемь лет колонии после конфликта с соседом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали компрессорную станцию, с помощью которой поставляют газ в Турцию. Кремль сделал заявление

    В России предложили ввести карту с деньгами для молодоженов

    Жители российского поселка организовали пенную вечеринку для знакомства с соседями

    В Армении высказались об угрозах Ирану из-за «маршрута Трампа»

    Самолет с пятью пассажирами на борту бесследно исчез над Аравийским морем

    Перечислены главные покупатели российской пшеницы

    Госдума ужесточила требования к работающим в России мигрантам

    Еще один тренер вылетевшей с ЧМ-2026 команды ушел в отставку

    Назван единственный для Ле Пен способ стать президентом Франции

    Нолан сравнил актрису фильма «Одиссея» с Хитом Леджером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok