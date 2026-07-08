Стала известна причина расправы российского подростка над прохожим

В Пермском крае арестовали 17-летнего подростка, зарезавшего мужчину

В Пермском крае арестовали подростка, зарезавшего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, утром 5 июля 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения у дома на улице Свердлова в Березниках в ходе ссоры нанес 55-летнему мужчине два удара ножом в область голени. Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Как выяснилось, ссора возникла по причине сделанного потерпевшим обвиняемому замечания о нарушении им общественного порядка.

Несовершеннолетнего задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер получил восемь лет колонии после конфликта с соседом.

