ВСУ атаковали компрессорную станцию, с помощью которой поставляют газ в Турцию. Кремль сделал заявление

«Газпром» заявил об атаке ВСУ на газокомпрессорную станцию «Краснодарская»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Информацию сообщил «Газпром» вTelegram-канале.

«Атака на объект экспортных поставок газа в Турцию. 7 июля в 19:51 компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Отмечается, что в настоящее время ведется устранение полученных повреждений. В «Газпроме» подчеркнули, что оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок.

Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС «Краснодарская» Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Турции заявили, что изучают сообщения об атаке

Турция изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», сообщил источник в турецком правительстве.

«Мы изучаем поступающую информацию. В случае необходимости соответствующие ведомства Турции будут координировать свои действия с российской стороной», — процитировало РИА Новости заявление источника в турецком правительстве.

Проложенный по дну Черного моря газопровод «Голубой поток» обеспечивает прямые поставки российского газа в Турцию. Пропускная способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в декабре 2002 года.

Фото: Muhammed Selim Korkutata / Anadolu / Getty Images

В Кремле сделали заявление об атаке Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную атаку, заявил, что Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Украины атаковать объекты инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока».

«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому потоку", по "Турецкому потоку», — сказал он.

Песков назвал удары Киева по инфраструктуре газопровода «Голубой поток», а также атаку на танкеры в Каспийском море проявлением склонности к террористической деятельности. Представитель Кремля выразил надежду на действия Турции в вопросе атак Киева на инфраструктуру. «Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий», — сказал он.

Наряду с этим Песков заявил, что Россия принимает меры для минимизации атак ВСУ на объекты международной энергосистемы. «Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак», — отреагировал на произошедшее представитель Кремля.