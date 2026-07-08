В Кремле сделали заявление об атаке Украины на «Голубой поток»

Песков: Россия обращала внимание Турции на попытки Украины атаковать «Голубой поток»

Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Украины атаковать объекты инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому потоку", по "Турецкому потоку», — сказал он.

Он также назвал удары Киева по «Голубому потоку» проявлением его террористической деятельности.

7 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газокомпрессорную станцию (КС) «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Отмечается, что Турция изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода.