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13:17, 8 июля 2026Мир

В Кремле сделали заявление об атаке Украины на «Голубой поток»

Песков: Россия обращала внимание Турции на попытки Украины атаковать «Голубой поток»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Украины атаковать объекты инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому потоку", по "Турецкому потоку», — сказал он.

Он также назвал удары Киева по «Голубому потоку» проявлением его террористической деятельности.

7 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газокомпрессорную станцию (КС) «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Отмечается, что Турция изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода.

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