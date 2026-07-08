Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 8 июля 2026Мир

Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

РИА Новости: В Турции изучают сообщения об атаке на трубопровод «Голубой поток»
Кристина Козлова (редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Турция изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Мы изучаем поступающую информацию. В случае необходимости соответствующие ведомства Турции будут координировать свои действия с российской стороной», — рассказал собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию (КС) «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Как уточнили в компании, атака была осуществлена 7 июля в 19:51 при помощи беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

    В Чехии выступили против помощи Украине

    Покушение на украинского олигарха в Монако назвали подарком Буданова для одного человека

    Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

    Четыре украинца сели в тюрьму за расправу с тремя российскими военными на Запорожской АЭС

    В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

    Арестованная главный редактор «Сапы» сделала заявление

    Россия впервые уничтожила британский ЗРК на Украине

    Отсутствие интереса россиян к поездкам в Болгарию объяснили

    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok