Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

РИА Новости: В Турции изучают сообщения об атаке на трубопровод «Голубой поток»

Турция изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Мы изучаем поступающую информацию. В случае необходимости соответствующие ведомства Турции будут координировать свои действия с российской стороной», — рассказал собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию (КС) «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Как уточнили в компании, атака была осуществлена 7 июля в 19:51 при помощи беспилотников.