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13:01, 8 июля 2026Мир

Песков выразил надежду на действия Турции в вопросе атак Киева на инфраструктуру

Песков: Россия рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак на энергоинфраструктуру
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак на международную энергоинфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия принимает меры, чтобы минимизировать опасность атак Киева на объекты международной энергосистемы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

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