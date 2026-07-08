Песков выразил надежду на действия Турции в вопросе атак Киева на инфраструктуру

Песков: Россия рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак на энергоинфраструктуру

Россия рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак на международную энергоинфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия принимает меры, чтобы минимизировать опасность атак Киева на объекты международной энергосистемы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».