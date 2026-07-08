В Кремле отреагировали на атаку ВСУ на газокомпрессорную станцию «Голубого потока»

Песков: Меры для минимизации опасности атак ВСУ на объекты энергосистемы принимаются

Россия принимает меры для минимизации атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты международной энергосистемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее «Газпром» сообщил об атаке беспилотников на газокомпрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». В компании считают, что действия Киева направлены на срыв бесперебойных поставок топлива.

«Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак», — отреагировал на произошедшее представитель Кремля.

Он выразил надежду, что Турция предостережет Киев от атак на международную энергоинфраструктуру.

В марте Украина также атаковала одну из мощнейших в мире газокомпрессорных станций «Русская» в Анапском районе Краснодарского края. За три часа военнослужащие сбили 10 беспилотников.