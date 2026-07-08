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13:16, 8 июля 2026Россия

В Кремле отреагировали на атаку ВСУ на газокомпрессорную станцию «Голубого потока»

Песков: Меры для минимизации опасности атак ВСУ на объекты энергосистемы принимаются
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия принимает меры для минимизации атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты международной энергосистемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее «Газпром» сообщил об атаке беспилотников на газокомпрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». В компании считают, что действия Киева направлены на срыв бесперебойных поставок топлива.

«Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак», — отреагировал на произошедшее представитель Кремля.

Он выразил надежду, что Турция предостережет Киев от атак на международную энергоинфраструктуру.

В марте Украина также атаковала одну из мощнейших в мире газокомпрессорных станций «Русская» в Анапском районе Краснодарского края. За три часа военнослужащие сбили 10 беспилотников.

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