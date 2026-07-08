В Кремле прокомментировали атаки Киева на два вида объектов

Песков назвал террористической деятельностью удары Киева по танкерам в Каспийском море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары Киева по танкерам в Каспийском море и инфраструктуре газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию проявлением склонности его террористической деятельности. Его слова передает РИА Новости.

«Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Так Песков прокомментировал удары по танкерам в Каспийском море и компрессорной станции «Краснодарская», входящую в инфрастуктуру газопровода «Голубой поток».

Об атаке на последнюю, задействованную в экспортных поставках газа сообщил накануне «Газпром». Как уточнили в компании, атака была осуществлена 7 июля в 19:51 при помощи дронов.