Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:06, 8 июля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали атаки Киева на два вида объектов

Песков назвал террористической деятельностью удары Киева по танкерам в Каспийском море
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары Киева по танкерам в Каспийском море и инфраструктуре газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию проявлением склонности его террористической деятельности. Его слова передает РИА Новости.

«Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Так Песков прокомментировал удары по танкерам в Каспийском море и компрессорной станции «Краснодарская», входящую в инфрастуктуру газопровода «Голубой поток».

Об атаке на последнюю, задействованную в экспортных поставках газа сообщил накануне «Газпром». Как уточнили в компании, атака была осуществлена 7 июля в 19:51 при помощи дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаки Киева на два вида объектов

    Россия ответит на размещение ядерного оружия в Прибалтике

    Мировые цены на нефть достигли максимума

    Трамп похвалил генсека НАТО Рютте за лесть

    Россиянин навел украинцев на склады с горючим в аэропорту Шереметьево

    Тренер сборной Португалии ушел с поста после вылета команды с ЧМ-2026

    Песков выразил надежду на действия Турции в вопросе атак Киева на инфраструктуру

    Ушедший из России автогигант объявил повторную отзывную кампанию

    Европейский депозитарий попросил отложить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ

    Военный раскрыл особенности впервые уничтоженного на Украине британского ЗРК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok