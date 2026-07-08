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14:33, 8 июля 2026Ценности

Дана Борисова объяснила отказ от пластики

Ведущая Дана Борисова рассказала о знаке, послужившем причиной для отказа от пластики
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая Дана Борисова объяснила отказ от пластики. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

По словам 50-летней знаменитости, полгода назад она собиралась сделать абдоминопластику. При этом на операционном столе женщина узнала, что у нее низкий ферритин, из-за чего анестезиолог не допустил пациентку к процедуре. Борисова рассказала, что данная ситуация послужила для нее причиной для отказа от дальнейших хирургических вмешательств.

«Я сочла это за некий знак, что пока мне не нужны никакие операции», — заявила она.

Ранее в июле «Первая вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Решетова призналась, что пожалела о пережитой пластической операции.

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