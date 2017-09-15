Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

Румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащего с городом Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на береговую охрану Румынии сообщает ТАСС.

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29-летнего украинца задержали 14 сентября, он шел по берегу реки. Пограничникам нарушитель заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пакете, а в Румынии хотел найти работу. Мужчину передали украинским властям для разбирательства по поводу незаконного пересечения границы.

В августе украинский полицейский рассказал о попытке группы цыган из Львовской области пересечь границу с Польшей без каких-либо документов. По его словам, при этом нарушители кричали: «Порошенко сказал — без виз!» Цыган попросили покинуть пропускной пункт.

С 11 июня между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим. Новые правила разрешают украинским гражданам находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода, но не дают права на работу или учебу в странах Евросоюза.