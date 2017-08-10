Кричавшие о безвизе украинские цыгане попытались пройти в Польшу без документов

Группа цыган из Львовской области, не имея при себе никаких документов, попыталась пересечь государственную границу с Польшей с криком «Порошенко сказал — без виз!» Об этом сотрудник украинской полиции Игорь Зинкевич рассказал в Facebook в четверг, 10 августа.

Он отметил, что инцидент произошел на пропускном пункте Краковец. «Восемь человек (цыгане), среди которых были женщины, мужчины и дети, пытались пересечь границу и кричали: "Без виз, Порошенко сказал — без виз!"» — говорится в посте.

Зинкевич добавил, что полиция попросила их покинуть пропускной пункт.

Безвизовый режим с ЕС начал действовать 11 июня. Его введение было одним из предвыборных обещаний президента Украины Петра Порошенко.

Теперь граждане Украины могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. Новые правила не распространяются на поездки, целью которых является работа или учеба в ЕС.