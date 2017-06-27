Определены популярные у украинцев направления перелетов после введения безвиза

Барселона оказалась самым популярным направлением перелетов с Украины после введения безвизового режима с Евросоюзом. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает интернет-журнал 34travel.

К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса momondo, изучив информацию о поисковых запросах на авиабилеты в страны ЕС, сделанных украинскими пользователями. На второй строчке оказался Рим, Париж замкнул тройку.

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Милану и Лиссабону достались четвертое и пятое места соответственно. В топ-10 городов в порядке убывания также вошли Прага, Варшава, Амстердам, Афины и Мадрид.

Большинство поисковых запросов пришлось на перелеты из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра (прежнее название — Днепропетровск, переименован украинскими властями в 2016 году) и Ивано-Франковска. Из этих городов регулярные рейсы в ЕС выполняют и украинские, и иностранные авиакомпании.

В momondo также выяснили, что 12 июня, в первый день после введения безвиза, количество поисковых запросов украинцев на путешествия в Европу увеличилось на 319 процентов по сравнению с аналогичными показателями неделей ранее.

Согласно договору между Киевом и Брюсселем, граждане Украины могут находиться в государствах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом жители данной страны не получили разрешения на работу и учебу в Евросоюзе.