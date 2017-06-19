Украинским школьникам предложили изучать безвиз и чирлидинг

Министерство образования Украины намерено изменить учебные программы для учеников старших классов средних школ. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает украинское издание «Вести».

В программу по литературе включены произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, Юрия Андруховича, известного тем, что он назвал русский язык «языком блатняка и попсы», Василя Шкляра, члена партии «СС Галичина» и Оксаны Забужко, автора бестселлера «Полевые исследования украинского секса».

Из обязательного списка книг исключена киноповесть Александра Довженко «Украина в огне». Название этого произведения совпадает с названием запрещенного Киевом документального фильма украинского режиссера Игоря Лопатенка и Оливера Стоуна, который являлся продюсером ленты.

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В программе предмета «Украина и мир» будут изучать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и безвизовый режим с Евросоюзом. Расширен список модулей по физкультуре — теперь учащиеся смогут выбирать регби, корфбол, степ-аэробику и чирлидинг.

В августе 2016-го украинский Институт национальной памяти информировал, что старшеклассники Украины будут изучать историю страны по новой программе. Школьникам предложили такие темы, как «Агрессию и оккупацию Крыма Российской Федерацией» (Киев отказывается признать референдум 2014 года о воссоединении полуострова с Россией — прим. «Ленты.ру»), «Антитеррористическая операция в Донбассе», победа Украины на конкурсе «Евровидение» в 2004 и 2016 годах. Большое внимание также уделено изучению биографий деятелей, которые «способствовали развитию Украины», — Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Петра Порошенко.

В том же месяце власти отменили изучение таблицы сложения в полном объеме в первом и втором классах.