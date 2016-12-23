Порошенко выполнил пятую часть обещанного на посту президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выполнил 22 процента из обещанного, еще 13 процентов он реализовать не смог. Остальные обязательства главы государства еще могут быть выполнены в будущем. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает «Слово и дело».

В числовом выражении Порошенко смог выполнить 29 обещаний, не смог — 16.

К пяти важнейшим выполненным обязательством издание относит лишение судей иммунитета, обучение армии по стандартам НАТО, увеличение контрактной составляющей ВСУ, обязательную декларацию доходов и расходов чиновников и обеспечение экономического роста в 2016 году.

Из неудавшихся планов президента основными, на взгляд редакции, являются обещание вернуть курс доллара на уровень, не превышающий 10 гривен, достижение энергонезависимости за два года, безвизовый режим с Евросоюзом, формирование Верховного суда Украины и сохранение того же состава коалиции, что и в 2014 году.

Общий показатель ответственности Порошенко, по данным издания, составляет 47 процентов.

Порошенко вступил в должность президента Украины в июне 2014 года. Одним из главных обещаний его предвыборной кампании был разрыв олигархической поруки, недопущение возможности покупки политического влияния. Также Порошенко обещал, что АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру») продлится несколько часов и каждому ее участнику будет выплачено по 1000 гривен в день.