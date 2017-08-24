В Киеве назвали число воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев

С момента вступления в силу безвизового режима Украины с Европейским союзом, которое состоялось 11 июня, им воспользовались 200 тысяч украинцев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что более 76 тысяч граждан страны использовали для поездок авиационный транспорт, а остальные воспользовались автомобильными или железнодорожными пунктами пропуска.

Также уточняется, что всего с начала безвизового режима было зафиксировано 57 отказов украинцам в пересечении границы, подавляющее большинство из которых произошло из-за неподтвержденных целей поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

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27 июня сообщалось, что Барселона оказалась самым популярным направлением перелетов с Украины после введения безвизового режима с Евросоюзом. На второй строчке — Рим, Париж замкнул тройку. Милану и Лиссабону достались четвертое и пятое места соответственно.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны могут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.

