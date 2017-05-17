Молдавский премьер принес в правительство бутылку контрабандного виски

Премьер-министр Молдавии Павел Филип в среду, 17 мая, принес бутылку контрабандного виски Jack Daniel's на заседание правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом глава кабмина хотел привлечь внимание коллег к проблеме нелегального ввоза товаров в страну. «Вот, например, импорт алкогольной продукции. Я открыл сайт 999.md и убедился, что можно купить, что угодно и как угодно, без соблюдения закона. Любые алкогольные напитки можно купить по самым низким ценам, без акцизов и налогов. Не нужно быть для этого большим специалистом», — посетовал Филип.

Премьер добавил, что утром поручил купить в интернете 10 бутылок алкоголя, и все они оказались без акцизных марок.

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Кроме того, он заявил, что контрабандное спиртное в Молдавии продается не только в интернете, но и в большинстве ресторанов и баров. По его словам, к нему нередко обращаются предприниматели с жалобой на то, что экономические агенты работают в неравных условиях.

«Нужно навести порядок и наказать виновных. Если в этом виноват импортер — он должен быть наказан, если таможня — сотрудников надо наказать», — подчеркнул премьер, отметив, что страна не будет развиваться до тех пор, пока не научится работать по закону и бороться с теневой экономикой.

Павел Филип был утвержден в должности главы правительства Молдавии 20 января 2016 года. До этого должность премьера занимал Валерий Стрелец. Кабинет министров во главе с ним был отправлен в отставку 29 октября 2015-го.