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Белорусу запретили выезд из страны из-за корабля и человечка в паспорте

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Житель города Калинковичи Гомельской области Белоруссии не смог выехать из страны и попасть на Украину из-за детских рисунков в паспорте. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает агентство БЕЛТА.

Инцидент произошел 18 октября в пункте пропуска «Новая Рудня». 36-летний мужчина предъявил пограничникам паспорт, одна из страниц которого была полностью разукрашена детскими рисунками. В документе, в частности, были изображены дом, кораблик и человечек. Мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, однако проигнорировал его.

В соответствии с законодательством документ был изъят, через границу жителя Калинковичей не пропустили.

6 октября таможенники Брестской области задержали россиянина, который пытался провезти через белорусско-польскую границу чемодан денег. Сообщается, что у гражданина РФ было обнаружено 270 тысяч долларов. Мужчина ехал поездом Варшава — Москва. Наличность была спрятана под подкладкой чемодана. Нарушителю грозит уголовная ответственность — штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

15 сентября в Луганской области (подконтрольная Киеву территория) задержали украинца, который собирался перенести через границу с Россией четыре сумки с шапками на общую сумму свыше 60 тысяч гривен (около 130 тысяч рублей). Изъятый товар был передан сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.

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