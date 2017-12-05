Татарских борцов с наркотиками осудили за похищение человека и контрабанду

Фигурантом «дела татарского ОБНОН» — управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Республике Татарстан — вынесли приговор. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель суда Наталья Осипова.

«Все обвиняемые — бывшие руководители групп и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков различных подразделений МВД Республики Татарстан признаны виновными в похищении человека и в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. По статье о даче заведомо ложных показаний все подсудимые оправданы», — сказала она.

Полковники милиции Руслан Халимдаров и Владимир Егоров решением суда приговорены к 10,5 годам колонии строгого режима, подполковник Валерий Ковылин — к девяти годам, майоры милиции Руслан Шайдуллин и Анатолий Ходько — к восьми. Все обвиняемые лишены специальных званий.

По версии следствия, в 2005 году группа офицеров тогда еще милиции Татарстана в казахстанском городе Костанай купила у семьи цыган мешок гашиша весом более 10 килограммов, а затем насильно посадила в служебный микроавтобус гражданина Казахстана. Перевезя наркотики и похищенного через границу, они рапортовали об успешной операции по задержанию наркоторговца.

Мужчина был осужден на 12 лет лишения свободы, при этом во время следствия активно давал показания и сотрудничал с правоохранителями. Но затем, отбыв 10 лет в колонии строгого режима, он вдруг стал утверждать, что его оклеветали. Дело пересмотрели, большую часть обвинений сняли, и новым приговором мужчине назначили 7,5 лет лишения свободы. За «лишние» 2,5 года лишения свободы мужчина получил компенсацию от государства в сумме свыше полумиллиона рублей.

В 2014 году все причастные к скандальной операции офицеры были задержаны. Двое из обвиняемых к тому моменту уже вышли на пенсию, остальные занимали руководящие должности в полиции Татарстана. Из-за широкого резонанса, который получило расследование дела, и для объективности процесса суд проходил не в республике, а в Московской области.