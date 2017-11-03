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«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»

Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В минувшем марте 24-летний Андрей (имя изменено), юрист международной компании, был задержан с небольшим количеством психотропного вещества. Но молодого человека обвинили в хранении наркотика в десять раз большего веса, чем было на самом деле, несмотря на то, что он дал взятку поймавшему его полицейскому. Этот и другие случаи вскрыли настоящий коррупционный конвейер в ОВД «Лианозово» на северо-востоке Москвы, где махинации, в том числе связанные с подбросом наркотиков, были буквально поставлены на поток. Одна из жертв стражей порядка пообщалась с «Лентой.ру» на условиях анонимности.

Охотники за наличкой

«Я не наркоман, у меня нет зависимости, я совершенно клубный человек. Ни для кого не секрет, что в клубах употребляют наркотики, но я это делаю не систематически. В ночь с 18 на 19 марта я был на домашней вечеринке в Алтуфьево. Мой друг приобрел в анонимной сети Tor один грамм MDMA — это психотропное вещество. В простонародье называется "Димыч". Мы его вместе с друзьями приняли. Я почувствовал себя плохо и решил уехать домой. Был второй час ночи. Когда я вышел из лифта, меня встретил сотрудник полиции, который сказал, что его вызвали соседи из-за шума», — вспоминает Андрей.

По словам молодого человека, страж порядка потребовал показать документы и вывернуть карманы. Полицейский также спросил, есть ли у Андрея запрещенные препараты.

«Я слышал такие истории и понял, что он здесь по наводке. У меня в кармане был сверток из фольги с остатками MDMA. Там было, наверное, менее 0,3 грамма. Там было даже не количество вещества, а напыление вещества, потому что 0,3 грамма — это очень мало. Мне сказали, что все очень плохо, и надели наручники. К тому времени пришел еще один полицейский. Я спросил у них, как можно урегулировать вопрос. Они сказали: за миллион можно. Я им сказал, что миллиона у меня нет, но 300-400 тысяч найти смогу», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».

Андрей говорит, что его приковали наручниками к батарее и отдали телефон, который забрали раньше. Он стал обзванивать друзей, чтобы занять денег, причем все это сопровождалось угрозами со стороны полицейских.

«Мне говорили, что если бы здесь были их коллеги, то они меня уже размазали бы по стенке. Говорили, что я, такой худой, в тюрьме не выживу, что меня посадят на семь лет, и все эти семь лет я буду бояться уронить мыло, потому что знаю, что со мной сделают. Так прошло часа три. За это время приехали еще полицейские, всего их стало пятеро. Они все издевались надо мной, обзывали грязными словами, при этом говорили мне, что "мы с тобой потеряли здесь три часа, нас пять человек, давай каждому гони по 50 тысяч рублей". Но мне не удалось найти денег», — говорит Андрей.

Не сторговались

«Под утро меня увезли в отдел полиции по району Лианозово. Там первый полицейский, которого я встретил в подъезде, отвел меня в кабинет. Выяснилось, что его зовут Евгений Толстов. Он сказал, что я обманул его с деньгами, поэтому будет составлен второй протокол с большим количеством наркотика, и уголовная ответственность уже будет по более тяжкой статье. Я ему сказал, что у меня на карте Сбербанка есть 34 тысячи рублей. Он удостоверился, посмотрев приложение "Сбербанк онлайн", и я ему перевел тут же 30 тысяч рублей. Понятно, что не на его карту, а на карту его подруги. Он сказал, что вес будет такой, какой был», — объясняет Андрей.

Несмотря на это несколько часов спустя следователь сообщила задержанному, что у него было обнаружено 3,35 грамма наркотика. Молодой человек возразил, что вес завышен, но сотрудница правоохранительных органов сказала, что данные подтверждены результатом экспертизы —
официальным документом. Про сделку с Толстовым Андрей предпочел умолчать, иначе «они смогли бы выкрутиться».

«Я рассказал следователю всю правду: откуда у меня MDMA, что его приобрел в Tor мой друг. Но она предложила свою легенду и сказала, что моя история не подходит — слишком сложно для раскрытия, следствию нужно будет установить всех лиц, которые употребляли наркотик вместе со мной, у друзей могут быть проблемы, так же как у того, кто приобрел вещество. Она предложила мне сказать, что я купил наркотик на станции метро "Преображенская площадь" у своего друга Артура, контактные данные которого не помню, не знаю. Эту легенду она сама и придумала», — вспоминает собеседник «Ленты.ру».

На тот момент Андрею еще не избрали меру пресечения, но уже «посоветовали» делать все, что говорят, — «иначе посадят». В итоге молодой человек подписал протокол и признал вину. А поскольку в протоколе значился вес наркотика 3,35 грамма, Андрею предъявили обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Под эту квалификацию подпадает количество синтетического наркотика весом от 0,6 грамма, а максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Вымогатель под колпаком

«Вечером 19 марта меня отпустили под подписку о невыезде. Я обратился за помощью к адвокату и спустя некоторое время подал заявление в службу собственной безопасности МВД о противоправных действиях полицейского из ОВД "Лианозово" Толстова. В июне его задержали. Оказалось, что он уже был под наблюдением, велась его прослушка. Мы слушали его телефонный разговор в ту ночь, когда меня задержали — он спрашивал у подруги номер ее карты, чтобы я перевел ей деньги. Этот телефонный разговор был записан сотрудниками собственной безопасности», — рассказывает Андрей.

По словам Андрея, его признали потерпевшим по уголовному делу Толстова, при этом освободив от уголовной ответственности как лицо, сообщившее о факте вымогательства. Толстов заявил, что получил от задержанного деньги за то, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, — что, впрочем, было не в его полномочиях.

«Я неоднократно заявлял сотрудникам УСБ, что вес изъятого наркотика сфальсифицирован. Я не знаю, где сейчас находится мое дело. Следователь полиции сказала, что его изъяли. Но обвинение мне не переквалифицировали. А я между тем даже не знаю, какой там состав: амфетамин или толченый сахар. Они [следствие] отказались проводить экспертизу по составу вещества, они могут проводить экспертизу только по количеству, потому что эксперты не выделяют количество вещества из смеси. То есть если бы было три килограмма пшеничной муки и 0,3 грамма MDMA, они бы написали, что изъято 3,3 килограмма MDMA», — объясняет Андрей.

Найденный у него пакетик остался в материалах дела, но его подробный анализ так и не был проведен, а потому неизвестно, сколько в нем было запрещенного вещества, а сколько всего остального — муки, сахара или соли. Между тем десять лет Андрею светят не иллюзорно.

Поставили на поток

В столичном управлении Следственного комитета России (СКР) «Ленте.ру» подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ППС Евгения Толстова. По данным следствия, в феврале этого года он получил 240 тысяч рублей от задержанного с полукилограммом гашиша. За эти деньги полицейский обещал не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Также следствие вменяет ему получение 30 тысяч рублей от другого задержанного (речь об Андрее — прим. «Ленты.ру»).

При этом Толстов — не единственный сотрудник ОМВД по району Лианозово, который оказался фигурантом уголовного дела, уточнили в столичном главке СКР. Так, 34-летний инспектор ППС из этого отдела (его имя и фамилия не разглашается) обвиняется в превышении должностных полномочий в связи с тем, что досыпал задержанному наркотик. По данным следователей, в феврале в парикмахерской он досматривал гражданина и нашел пакет с порошкообразным веществом. Решив, что вес обнаруженного наркотика слишком мал для возбуждения уголовного дела, полицейский досыпал туда амфетамин.

При этом есть основания полагать, что проблема с пополнением веса наркотиков, изъятых у задержанных, существует не в одном полицейском отделе. 29 сентября Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге опубликовал данные исследования, свидетельствующие о том, что российские силовики чаще всего обнаруживали наркотики в объеме, незначительно превышающем необходимый для возбуждения уголовного дела.

Эти выводы сделал научный сотрудник института Алексей Кнорре, проанализировав статистику правоохранительных органов за 2013-2014 годы. Полицейские и сотрудники ФСКН чаще всего изымали около шести граммов марихуаны, что является минимальным количеством для возбуждения дела по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств»). То же самое наблюдалось при изъятии героина.

«Само по себе это не является доказательством неправомерных манипуляций сотрудников правоохранительных органов, но ставит вопрос о том, почему, по данным ведомственной криминальной статистики, наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно для того, чтобы против них было возбуждено уголовное дело», — отметил Кнорре.

Любовь Ширижик

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